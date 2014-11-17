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محلب يجتمع بمسؤولي الشركة الفرنسية المنفذة لخط المترو الثالث

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عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعاً مع الشركة الفرنسية العاملة في مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق في ، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن محلب أكد على أن مساهمة الجانب الفرنسي في مجال مترو الأنفاق إنما يمثل عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ المشروعات القومية ذات الاهتمام الكبير للجانب المصري، مشدداً على ضرورة الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية والإدارية، إلى جانب الأعمال التحضيرية من تحويل للمرافق وغير ذلك مما يخص المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، بما يؤكد على الإسراع وزيادة معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروع، وطبقاً للجدول الزمني المحدد.

من جانبهم، أكد مسؤولي الشركة الفرنسية على أنهم عازمون على مواصلة التعاون مع الجانب المصري في مجال مترو الأنفاق الذي يمتد لأكثر من 30عاما، إلى جانب الانتهاء من تجهيز المعدات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال بها، في إطار التزامهم بتنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه بين الجانبين.

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