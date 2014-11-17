محلب يبحث مع سفير إيطاليا الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، السفير الإيطالي لدى القاهرة، بحضور وزير النقل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن الاجتماع يأتي استمراراً للقاءات مع الجانب الإيطالي، وكان في مقدمتها لقاء رئيس الوزراء الإيطالي، ووزيرة خارجية، ووفد البرلمان بالقاهرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى حرص مصر على دفع سبل التعاون في كل المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

فيما أكد السفير الايطالي أن مصر شريك استراتيجي لبلده في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن تقارباً في وجهات النظر بين البلدين، حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها مكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف السفير أن إيطاليا لديها اهتمام بالمشروعات القومية الجارية في مصر، وترغب في التعرف على الفرص المتاحة للشركات الإيطالية للمشاركة فيها، وضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع البترول، ومشروع محور تنمية قناة السويس.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، إن «محلب» أكد خلال اللقاء أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى إيطاليا، ستشهد تقدماً مهما على صعيد التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والإقتصادية والصناعية، كما من المنتظر أن تعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري الإيطالي بروما، المتوقفة منذ عامين، بما يشكل فرصة مهمة لبحث سبل البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى تناول أي جوانب متعلقة بالشركات الإيطالية العاملة في مصر، في ضوء الإرادة السياسية الواضحة لحل مشاكل المستثمرين، بما سيكون له من أثر إيجابي لدى مجتمع الأعمال قبل الزيارة.

وأضاف «القاويش»: تطرق اللقاء لمناقشة مشروع القطار السريع، والذي من المخطط أن يربط بين الإسكندرية والقاهرة وأسوان، وأبدى السفير، استعداد الجانب الإيطالي لتقديم قرض ميسر لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمبلغ 10 ملايين دولار.

وفي نفس السياق، أشار وزير النقل إلى أن المشروع سيعرض في إطار المشروعات القومية المطروحة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، مؤكداً أنه يمثل أهمية كبرى لقطاع النقل في مصر، وله تأثير حيوي على العديد من المشروعات التنموية.

وأضاف وزير النقل أن أمام الشركات المصرية والإيطالية مجالات جديدة للتعاون وتحقيق النجاح من خلالها، مثل تصنيع مكونات السيارات ومستلزمات قطاع النقل والسكك الحديدية، وإدارة الموانئ البحرية، وتصدير المنتجات الزراعية لإيطاليا.

أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استكمال مشروع نقل المدابغ إلى منطقة «الروبيكي» المنفذ بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وأهمية التعاون في مجالات التدريب المهنى والفنى، والتبادل الثقافي، وتصنيع السيارات، وتطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة.

وشدد على أن أمام الشركات الإيطالية فرصة لزيادة الإستثمارات الخارجية المباشرة في مصر، وكذا إمكانية النفاذ للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية وفقاً للاتفاقات التي تعد مصر طرفاً فيها مثل الكوميسا.