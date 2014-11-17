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جنح قليوب تحجز محاكمة “الدبش” بتهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين لجلسة 30 نوفمبر للحكم

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جنح قليوب تحجز محاكمة “الدبش” بتهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين لجلسة 30 نوفمبر للحكم جنح قليوب تحجز محاكمة “الدبش” بتهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين لجلسة 30 نوفمبر للحكم

محمد الدبش نقيب الفلاحين- أرشيفية

قررت محكمة جنح قليوب، برئاسة المستشار سامى خليل، تأجيل محاكمة محمد الدبش، المتهم بانتحال صفة نقيب الفلاحين، والنصب على المواطنين، وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضى الدولة لاستصلاحها، إلى جلسة الأحد بعد المقبل ٣٠ نوفمبر، للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة بقليوب، برئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة، وأمانة سر مصطفى محمود، قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بتهمة  النصب على المواطنين، وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضى لهم، وكشفت التحقيقات، أن الطريقة التى جمع بها المتهم فيها شبهة النصب والاحتيال، واعترف المتهم بجمع الأموال من الضحايا، مدعيا حصوله عليها مقابل سداد اشتراكات عضوية النقابة الوهمية التى لم يتم تأسيسها بعد.

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