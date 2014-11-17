زراعة القليوبية تبدأ الحمله القومية لزراعة القمح

أعلنت مديرية الزراعه بالقليوبية، عن أطلاق الحمله القوميه لزراعة القمح، تحت رعاية المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الاقليم، ولفيف من اساتذة البحوث الزراعيه بكلية الزراعه بمشتهر ورئيس الحمله القوميه للقمح، وتواجد عدد كبير من المزارعين لمشاهدة احدث طرق زراعات القمح علي مصاطب بواسطة احدث معدات للميكنه الزراعيه .

وأكد المهندس محمد سامي وكيل الوزارة، ان ذلك يتم في شكل تجميعات مساحيه لا تقل عن خمسة افدنه للتجميعه الواحدة، لتوفير التقاوي ومياه الري، وسهولة الحصاد وتقليل الفاقد من المحصول اثناء الجمع والاستفاده من هذه التجميعات كبديل لعمل دورة زراعية.

واضاف سعد ان هذه التجربه تعتبر تجربة رائدة علي مستوي الجمهورية، انفردت بها المحافظة.