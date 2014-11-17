أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

زراعة القليوبية تبدأ الحمله القومية لزراعة القمح

Google+ Print
زراعة القليوبية تبدأ الحمله القومية لزراعة القمح زراعة القليوبية تبدأ الحمله القومية لزراعة القمح

مديرية الزراعة بالقليوبية – أرشيفية

أعلنت مديرية الزراعه بالقليوبية، عن أطلاق الحمله القوميه لزراعة القمح، تحت رعاية المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الاقليم، ولفيف من اساتذة البحوث الزراعيه بكلية الزراعه بمشتهر ورئيس الحمله القوميه للقمح، وتواجد عدد كبير من المزارعين لمشاهدة احدث طرق زراعات القمح علي مصاطب بواسطة احدث معدات للميكنه الزراعيه .

وأكد المهندس محمد سامي وكيل الوزارة، ان ذلك يتم في شكل تجميعات مساحيه لا تقل عن خمسة افدنه للتجميعه الواحدة، لتوفير التقاوي ومياه الري، وسهولة الحصاد وتقليل الفاقد من المحصول اثناء الجمع والاستفاده من هذه التجميعات كبديل لعمل دورة زراعية.

واضاف سعد ان هذه التجربه تعتبر تجربة رائدة علي مستوي الجمهورية، انفردت بها المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا