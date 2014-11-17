سارة خورشيد تروي تفاصيل احتجازها مع آلان جريش

سردت الصحفية سارة خورشيد تفاصيل احتجازها لمدة ساعتين مع رئيس تحرير مجلة «لوموند ديبلوماتيك»، آلان جريش، قائلة إن مصر تعود إلى حقبة الستينيات عندما كان يشي المصريون ببعضهم.

ورأت خورشيد، في مقالها الاثنين بعنوان «الدولة الأمنية الجديدة في مصر» نشرته جريدة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن مصر «يبدو أنها عادت إلى الستينيات، عندما حقق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سابقة للعالم العربي بأسره عن طريق إنشاء دولة بوليسية تقمع المعارضين بوحشية وتغرس الخوف وسط مواطنيها».

وسردت خورشيد ما حدث لها خلال الثلاثاء الماضي، وقالت: «شاهدت بنفسي مباشرة ما يعنيه العيش بين مناخ مفرط من الشعور بالوطنية، ينتوي فيها المواطنين العاديين، بتشجيع من وسائل الإعلام الرسمية والموالية، الوشاية على مصريين غيرهم».

وأضافت: «كنت جالسة في مقهى بالقاهرة مع أختي وآلان جريش، لمناقشة الوضع في مصر، عندما صاحت زبونة أخرى في المقهى في وجهنا (أنتم تخربون البلاد!).. حاولنا تجاهلها، لكننا لم ندرك أنها اتجهت إلى ضابط شرطة خارج المقهى لتخبره أن هناك شخص أجنبي و2 مصريات يتآمرون ضد مصر».

وبمجرد انتهاء الاجتماع ومغادرتهم المقهى الذي يقع بالقرب من السفارتين الأمريكية والبريطانية، حسب خورشيد، استوقفهم ضابط من الأمن وأخذ على الفور بطاقات الهوية وجواز السفر الخاص بجريش وبدأ في استجوابهم، مثل لماذا يزور جريش مصر وكيف تعرفت سارة على صحفي فرنسي الجنسية؟.

وتقول خورشيد إن «ضابط الأمن أخبرها بأنهم اكتشفوا، من خلال التنصت عليهم، أنها تكتب لصحيفة مصرية، كما أنها تحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية»، مضيفة أن الأمر بدا وكأنه دلائل على إثارة الفتنة، حسب تعبيرها.

وخلال بقائها رهن الاحتجاز لمدة ساعتين، تذكرت خورشيد لقائها بصديق سوري في مقهى في دمشق في عام 2008، عندما بدأت الحديث عن السياسة، ثم استوقفها صديقها فجأة ليهمس لها بأن نادل المقهى ربما يبلغ الشرطة السورية عنهم، وعندها فقط أدركت مدى سوء الوضع في سوريا والفرق بينها وبين هامش الحرية الضئيل في مصر خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ورأت خورشيد أن مصر تتجه الآن نحو نفس الاتجاه الذي كان سائدا في سوريا حينها، مضيفة أنها لم تتصور أبدا أن الأوضاع قد تصل إلى تلك النقطة بعد 3 سنوات من إسقاط مبارك.

ولفتت خورشيد إلى تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وسط احتجاجات شعبية ضد جماعة الإخوان المسلمين، الذي نبه فيه المواطنين مرارا وتكرارا من تعرض مصر لـ«مؤامرة» لإسقاط البلاد.

وتابعت خورشيد: «وسائل الإعلام التي يملكها عددا من رجال الأعمال المؤيدين للسيسي تعمل بمنهجية على غرس الخوف داخل المصريين من أي شخص يجرؤ على انتقاد الوضع الراهن أو التشكيك في أداء الحكومة والأجهزة الأمنية».

واعتبرت خورشيد أن الوضع الراهن أسوأ من الحكم تحت ظل مبارك، عندما تبنت وسائل الإعلام المملوكة للدولة فقط سياسة تحريرية موالية للحكومة بلا تردد، في حين كانت وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص أكثر انفتاحا على وجهات النظر المختلفة، مضيفة أن النخبة الحاكمة تبدو أقل ثقة في قدرتها على الصمود أمام النقد.

وأوضحت خورشيد أن مساحة حرية التعبير التي كانت موجودة بدأت تضيق، مشيرة إلى غلق المحطات التلفزيونية الموالية الإخوان المسلمين، بعد وقت قصير من الإطاحة بمرسي، كما تم حظر الإسلاميين من الظهور على تليفزيون الدولة أو القنوات المصرية الخاصة.

وجميع تلك الأسباب كانت الدافع لخورشيد لتقول إن «مصر تتراجع إلى الستينات عندما كان يتصل الأبناء والبنات بالشرطة للإبلاغ عن والديهم».

وقالت خورشيد إن المرأة التي أبلغت عنهم تبدو مثل أي امرأة مصرية عادية (مثل أمي أو إحدى جاراتي)، وكانت من الطبقة الوسطى العليا، وبدت في الخمسينيات من عمرها، وترتدي حجابا بنفس الطريقة التي ترتديها خورشيد وأختها.

وبعد أن تلقى ضابط الشرطة مكالمة هاتفية تطالبه بمنح جريش جواز سفره ومنح خورشيد وأختها بطاقتيهما الشخصية، قالت خورشيد إن من اتصل بالضابط من وزارة الداخلية ربما كان يخشى انتشار الفضيحة في وسائل الإعلام الدولية عن احتجاز محرر فرنسي والتحقيق معه من دون سبب.

>وربما يكون هذا هو سبب تلقي جريش مكالمة في وقت لاحق من قبل وزارة الداخلية، حسب خورشيد، تدعوه للقاء مسؤول الوزارة لحقوق الإنسان، الذي اعتذر له عما حدث.