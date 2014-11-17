مجوهرات زمردية تحيي إطلالتك



من المعروف أن الزمرد من الأحجار الكريمة الأجمل في العالم، ولا يخفى على أحد أن المجوهرات الزمردية هي الأجمل دوماً، وهذا ما نشاهده في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، فبمجرد ظهور إحداهن بمجوهرات زمردية تتجه نحوها عدسات المصورين، وتكون الأكثر أناقة بلا منازع.

عرف هذا الحجر منذ القدم، إذ نشاهده دوماً في المجوهرات الأثرية للقدماء وتيجان الملوك والملكات في العصور السابقة، وهذا الأمر ليس غريباً، فقد انتشرت الأحاديث حول قوة هذا الحجر وقدرته على طرد الطاقة السلبية وما إلى ذلك، ولكن كل ما يهمنا في هذا الموضوع هو جمال هذا الحجر وتأثيره الجميل على إطلالتك.

إن امتلكت عقداً أو أقراطاً ثمينة مزينة بحجر الزمرد فننصحك بإظهار لونها الأخضر الرائع بتنسيق الإطلالة كاملة حول مجوهراتك، بدءاً من اختيار اللون المناسب للفستان كالأسود أو الوردي، وانتهاء باختيار التسريحة المناسبة بحيث تسمح لمجوهراتك أن تشع وتضيء.

شاهدي في الصور أعلاه بعض المجوهرات الزمردية التي اخترناها لك، وشاركينا برأيك.



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