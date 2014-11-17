الرُقيّ والفخامة عنوانان عريضان لموضة شتاء 2015

لاحظنا أنّ الفخامة والأناقة البالغة كانتا أكثر ما ميّز منصّات عروض الأزياء لموسم خريف وشتاء 2014-2015. وكأنّ المصممين أرادوا التنافس في ما بينهم لتنفيذ أجمل فستان سهرة. أمّا الفائز فكان نحنُ النساء، اللواتي حظينَ بمجموعة كبيرة ومتنوّعة من أروع تلك الفساتين.

وإن كان لديك مناسبات رسميّة في هذا الشتاء، فمن المؤكد أنك ستتحمّسين لحضورها، لتختاري أحد فساتين الموسم فقط، ولتتألّقي به. ومهما كان ذوقك، فستجدين ما تبحثين عنه ضمن التشكيلات الكبيرة. فإن كنت تفضّلين الأكتاف المكشوفة، مع قصّة فساتين الأميرات الكبيرة، فعليك بـ: Oscar de la Renta، Badgley Mischka، أو Naeem Khan أما إن كنت تعشقين قماش الشيفون المُرهف، فاختاري من: Elie Saab، أو J.Mendel، أو Valentino. لكنك حين تقرّرين اختيار فستان قصير ، فعليك بكُلّ من: Deplozo، Giambattista Valli، وDior، الذين سيقدّمون لك أجملها وأكثرها أناقة. وإن كنت ميّالة إلى القصّات الضيّقة، فستجدين طلبك لدى: Versace، Antonio Berardi، وEmilio Pucci. ولعاشقات الأكمام الطويلة للسهرات، فقد قدّم كلّ من: Ralph Lauren، Reem Acra، وJulien Macdonald أجملها. أمّا للشابات الباحثات عن العصرية فخيارهن، لا بد من أن يكون لدى Chanel، أو لدى Givenchy.

بعد أن استعرضنا لك أجمل فساتين موسم خريف وشتاء 2014-2015...أيّها تفضّلين، وعلى أيّ دار أزياء وقع اختيارك؟

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