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القبض على مغربية تمارس الدعارة داخل فندق شهير بالقاهرة

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القبض على مغربية تمارس الدعارة داخل فندق شهير بالقاهرة القبض على مغربية تمارس الدعارة داخل فندق شهير بالقاهرة

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، بإشراف اللواء مجدى موسى، مدير الإدارة العامة للآداب والنشاط الخارجى، من ضبط ساقطة مغربية الجنسية داخل أحد الفنادق بالقاهرة لممارستها الدعارة مقابل مبالغ مالية، وجارى ضبط أخرى لقيامها بإدارة مسكنها بالمهندسين للدعارة.

وردت معلومات للعقيد تامر سميررئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر بالإدارة العامة لحماية الآداب تفيد قيام الساقطتين باستقطاب لراغبى المتعة، عن طريق الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت مقابل أموال، وتم إخطار اللواء حسن عباس نائب مدير الإدارة العامة بالواقعة، فكلف رجال الإدارة بإجراء التحريات، وسرعة ضبطهما.

توصلت تحريات العقيدين أحمد صلاح وأحمد عيد ، إلى صحة المعلومات، وتبين انهما تتخذان مسكنهما بمنطقة المهندسين للاتفاق مع راغبى المتعة على 700 دولار فى الليلة الواحدة، فأعد العقيد عمرو بدر الدين خطة لضبطهم وتمت مداهمة أحد الفنادق الشهيرة، وتمكن المقدم سيد عبد الغفار من ضبط المتهمة الأولى في حالة تلبس وتمكنت الأخرى من الهرب، وجارى ضبطها.

اعترفت المتهمة الأولى بارتكابهما الجريمة، وأحيلت للنيابة التى تولت التحقيق.

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