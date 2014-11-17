محافظ القاهرة: نقل مدفن «مخلفات القطامية» خلال 48 ساعة بناء على شكاوى المواطنين

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه قبل مرور 48 ساعة سيتم نقل المخلفات من المدفن الصحي بالقطامية إلى مدفن آخر على طريق العين السخنة وذلك بناء على شكاوى المواطنين التي وردت إلى المحافظة.

وقال جلال – خلال المؤتمر الصحفي بديوان عام المحافظة لاستعراض قضايا العاصمة – إنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على هذا المكان ويقوم المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة مع شركة “أما العرب” بمهمة نقل هذه المخلفات، أما مقلب الوفاء والأمل سيتم النظر فيه قريبا.

وأضاف أن المحافظة خصصت الخط 152 لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمخلفات .. مشيرا إلى أن المحافظة تعمل حاليا على إحكام منظومة النظافة في القاهرة.

أ ش أ