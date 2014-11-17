شعلة الأولمبياد الخاص تجوب محافظات مصر

تجوب شعلة الأمل الخاصة بالألعاب الإقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص الدولى،غداً مع شروق ضوء الشمس، التى تستضيفها القاهرة فى الفترة من 3 وحتى 10 ديسمبر ، فى أشهر وأبرز ميدان المحافظات المصرية ومعالمها السياحية.

تأتي تلك الفعاليات لتحمل معها آمال وطموحات ملايين المعاقين الذين يحدوهم الامل فى زيادة الاهتمام بهم ورعايتهم ودمجهم فى المجتمع الذى ينتمون اليه ، حيث يقوم لاعبو الاولمبياد الخاص المصرى نيابة عن لاعبى 15 دولة عربية يشاركون فى هذه الألعاب الإقليمية مع شباب كل محافظة فى الجرى بتلك الشعلة فى جميع محافظات مصر ، من خلال ثلاث محاور ليبعثوا برسالة إلى العالم من أجل التسامح والمحبة والسلام .

وكان كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبيالد الخاص الدولى قد اتفقا على ضرورة إحداث حراك مجتمعى من خلال استضافة مصر لهذا الحدث الرياضى الكبير بأن يشارك شباب محافظات مصر فى تلك الالعاب من خلال الجري بشعله الأمل فى 23 محافظة مصرية وقبل ان تصل الى القاهرة لتأخذ طريقها الى استاد الدفاع الجوى حيث يشهد حفل افتتاح الالعاب ، وتضاء فى سمائه معبره عن امل يحدو كل من اصيب باعاقة فكرية ، وتعبيرا صادقا على مدى ما يحصلون علىه من اهتمام ورعاية من كافة اطياف المجتمع المصرى .