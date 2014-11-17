مدير أمن الإسكندرية يكرم أسر شهداء الواجب خلال زيارته لكلية الدفاع الجوي

قام اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندرية ، اليوم ، يرافقه عدد من قيادات الشرطه بالمديريه بزيارة لمقر كلية الدفاع الجوى فى إطار سياسة المديريه تجاه توطيد العلاقات بين رجال الشرطه ورجال القوات المسلحة .

التقى عز الدين خلال زيارته بالسيد اللواء مدير الكليه وقادة وضباط الكلية , كما التقى مع 600 من طلبة الكلية .

ثم استعرض اللواء امين عز الدين خلال كلمته فى محاضره القاها بالكليه مجهودات المديرية فى فرض الأمن وسيادة القانون بالتعاون مع أجهزة القوات المسلحة مما كان له أكبر الأثر فى حفظ الأمن والنظام بالمحافظة .

كما تم خلال اللقاء تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحه .