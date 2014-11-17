مايلي سايروس في لقطات حميمة مع حبيبها الجديد‏

أكدت إحدى الصحف العالمية صحة الأخبار التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن وجود علاقة عاطفية بين النجمة الأمريكية Miley Cyrus و Patrick ا بن الممثل العالمي وحاكم كاليفورنيا Arnold Schwarzenegger.

وقد نشرت تلك الصحيفة صوراً جديدة تظهر الثنائي يتبادلان القبل والغمرات في لقطات شديدة الرومانسية.

وفي إذا عدنا إلى الوراء، نجد أنّ Patrick كان يخطط لهذه العلاقة منذ فترة طويلة، والدليل على ذلك قوله في عام 2011: عيني على Miley.

أما Miley، فقد أعربت عن سعادتها بدخول علاقة جديدة مع Schwarzenegger، وقالت: "هو شخص جذاب جداً، وحنون والأهمّ أنه منفتح وغير معقّد".

يُشار إلى أن Miley Cyrus التي تخطّت الحدود بإطلالتها غير المألوفة، كانت مخطوبة للممثل الأسترالي Liam Hemsworth، لكنه انفصل عنها في أيار عام 2013.