فلة الجزائرية: لطيفة منافقة وأصالة كذابة وأنا سلطانة الطرب

بيروت – فرح الحسنية

أطلّت النّجمة فلة الجزائرية في برنامج "المتهم" مع الزميلين رجا نصر الدين ورودولف هلال من خلال قناة "LBCI" اللبنانية، في حلقة لربما ستعيدها إلى الواجهة بعد أن كانت غائبة عن الساحة في الفترات الماضية، إذ يمكن تسميتها بحلقة "القنبلة"، لما فجّرته فلة من تصاريح نارية، لم توفّر خلالها وبالأسماء كل من تعتبره أساء إليها، وكأنه ليس لديها ما تخسره، فيما لم تخلُ الحلقة من بعض المشاعر والدموع، إلى جانب بعض عبارات الغرور.

فلة التي ظهرت بلوك عصري بلون شعر زهري، موضحةً أن هذا اللون هو موضة العام 2015، اعترفت بأنها ضحية مجتمع قاسي وضحية طيبتها، وبالنسبة لوضعها الاجتماعي، اعتبرت أنه لا يوجد أحد بقربها غير الله.

زواج في عمر الـ17

وقالت فلة إنها تزوجت أكثر من مرة، وكان الزواج الأول عن عمر 17 عاماً، ومن بين الرجال الذين تزوجتهم كان جمال عبد الحميد، متحدثة في السياق عن ابنتها الوحيدة "سكينة"، التي تعتبرها أختها وصديقتها.

وعن فضيحة الأداب في مصر التي طردت على إثرها من الأراضي المصرية، وسجنت لمدة 18 شهراً، أكدت فلة أنها لم تذهب إلى مصر من أجل قلة الأدب بل لزيارتها، وأن دخولها السجن كان مدبراً وأن هناك أشخاص وراء ذلك، شارحةً معاناتها في السجن، وموضحةً أن من أبرز الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها في تلك المحنة، هما فيفي عبده وبليغ حمدي.

لطيفة وقضية الأداب

وكانت مشاكل فلة مع الفنانة لطيفة التونسية، هي الملف الأول الذي حضر على طاولة الحوار، حيث هاجمت فلة لطيفة، متهمةً إياها أنها لها علاقة بزوجها السابق جمال عبد الحميد وهو السبب وراء منعها من دخول مصر، وأشارت في حديثها، إلى أن لطيفة كانت تحاول تقليدها بكل ما تفعله، فذكرت أنها من بعد انفصالها عن عبد الحميد تفاجأت بالعلاقة القوية التي ربطت الأخير بلطيفة التي كانت جارتها في نفس العمارة، موضحةً أنها عندما غيّرت مديرة أعمالها وجدت أن لطيفة قررت التعامل مع المديرة نفسها، وذكرت أيضاً أنها عندما قابلت زياد الرحباني، لحقتها لطيفة إلى الأمر نفسه، وأخر ما ذكرته هو أنه بعد تعاملها مع نهلة الفهد في احد الكليبات، فوجئت بعدها بأن لطيفة تتعامل مع المخرجة الفهد.

ووصفت فلة لطيفة بالـ"المنافقة"، وقالت أنها تنشّز، وسألت: "إذا لطيفة تعلّمت في السوربون كما تقول، لماذا لا تفتح شركة؟ في إشارة منها للتشكيك بكلام لطيفة.

وفي سؤال عمّا إذا كانت لطيفة تنافسها، أجابت فلة: "أنا ما حدا بنافسني، أنا سلطانة الطرب".

القمار والمخدرات

أما عن حجم رصيدها في البنك، فأجابت فلة "قد مابدك"، وفي سؤال عما إذا كانت قد صرفت أموالها على القمار أو المخدرات والكحول، فأكدت لطيفة أنها لا تصرف أموالها على الممنوعات، موضحةً أنها تعاني من قرحة في معدتها لذا لا تستطيع أن تتناول الكحول، وبالنسبة للقمار، فأجابت فلة أنها كانت تقصد الكازينو في لندن، ولكن صرف أموالها كان على لبسها وأناقتها، مشيرة إلى أنها دائماً محتشمة لأنها تحترم جمهورها، خصوصاً إذا كانت في إحدى المقابلات التلفزيونية، لأنها بذلك ستدخل بيت كل شخص لذا من الضروري أن تكون محتشمة على حد قول الفنانة.

أقلام مسمومة

وبخصوص ما كتب عنها بأنها غائبة عن الساحة الفنية، وصفت فلة هذه الأقلام الصحافية بالمسمومة، محملةً شركة "روتانا" للإنتاج وبشخص مديرها سالم الهندي، مسؤولية الوقوف في وجهها.

واعتبرت أن هناك مافايات على الساحة الفنية هي من تضع يدها على الحفلات وهي التي تروّج بأن "فلة لا تبيع"، وقالت إن السبب في ذلك أنهم يحتاجون إلى "البخششة" من أجل إنجاح الفنان، "وأنا لا أستطيع أن أقدّم إلّا صوتي"، معتبرةً أن سبب ترك شيرين عبد الوهاب لشركة "روتانا" هو السبب نفسه.

ولفتت فلة، أنها قامت بتسجيل إحدى الأغنيات بصوتها، للتفاجىء بأن الفنانة بلقيس تقوم بغنائها، متهمةً سالم الهندي بأنه وراء ما حصل.

مداخلة مع زين الأتات

أما عن أغنيتها الأخيرة التي صورتها مع الفنان المبتدىء على الساحة الفنية زين شكر، وعما اعتبره البعض أمر لا يليق بفلة التي غنّت ديوهات مع أهم الأسماء، دافعت الفنانة عن نفسها بالقول إن زين هو فنان ودرس في أهم المعاهد الموسيقية، كما أنه عازف وملحن، مؤكدةً أنها لم تتقاضَ "فلسا" واحدا على هذا الكليب، وعندما حاول مقدما البرنامج التشكيك بكلامها، حلفت فلة برحمة والدها أنها لم تتقاضَ الأموال على هذا الكليب.

وكانت هناك مداخلة حيّة لخبير الأعشاب زين الأتات، بشأن إقحامه في الكليب والدعوة القضائية التي رفعها ضد صانعيه، أكد الأتات أن الدعوة ليست موجّهة ضد فلة بل ضد الكليب، ومستعد للتنازل عنها إذا تمّ حذف المشاهد التي يظهر هو فيها، وشدد الخبير أنه لم يدفع لفلة أي مبلغ ولم يقدم لها فيلا كما قيل، بل أوضح أنه استضافها في فيلته، لأنها سبق واستضافته عندها.

فلة بدورها ضمت صوتها إلى صوت الأتات وطالبت بإلغاء المشاهد الظاهر فيها في الكليب، واعتبرت أن هذا الأمر من حقه، محملة الممسؤولية لمخرج الكليب.

هحوم على أصالة

ومن أبرز ردود الفعل على الكليب كانت تغريدة للفنانة أصالة على "تويتر" اعتبرت فيها أن نهارها بدأ بصورة سيئة بسبب مشاهدها كليب فلة وزين، فكان رد فلة عنيف جداً على أصالة فقالت بسخرية: "قلبك عليّ يا أصالة"، وأضافت:"ليه ما بتتذكريني في جلساتك وحفلاتك وبرنامجك؟"، فاستطرد المقدمان: "أصالة دعتك إلى برنامجها ولم تذهبي"، فكان رد فلة قاسً وقالت: "أصالة كذابة"، وأوضحت أنها عندما دُعيت إلى البرنامج قصدت شقيق أصالة لإمضاء عقد بخصوص مشاركتها في البرنامج، لتتفاجىء بأن كل الاتفاقات الغيت من دون توجيه لها أي اعتذار.

وقالت فلة لأصالة: "أنا ما عندي طارق العريان" بكونه مخرج مهم جداً ويستطيع إيصال أصالة إلى أماكن كثيرة على حد تعبير فلة.

واعتذرت فلة من كل جمهورها على الصورة التي ظهرت فيها في الكليب، مؤكداً أنها لم تكن تدرك أن الكليب سيكون بهذا المستوى.

"أراب أيدول" وأحلام

ووجّه مقدما البرنامج لفلة انتقاد بسبب تواجدها بين جمهور "أراب أيدول"، ووجها لها سؤال، لماذا لا تكونين الضيفة على المسرح؟، من جهتها أوضحت فلة أنها معجبة بمسرح "أراب أيدول" وبالإضاءة، وصودف أنها كانت في لبنان وقت البرايم، فقررت الحضور، وبالنسبة لاستضافتها ردت:"يلي بدق بابي أهلاً وسهلاً".

أروى والهجوم على الشعب الجزائري

أما عن ردة فعل فلة على تغريدة الفنانة اليمنية أروى التي شتمت خلالها الجزائريات ووصفتهن بالعاهرات، فبدايةً حاولت فلة المعرفة من المقدمين ما الذي دفعها لكتابة هذه التغريدة، وسألت من هي أروى؟ وانتقدت اسم أروى وقالت أنه يعني كلمة غير لائقة وأنها تخجل من لفظه، وقالت أن أروى يجب أن تغسل فمها قبل أن تتكلم عن الجزائريات، واعتبرت أن هذا التصرف هو قلة ذكاء من أروى، وأن الفنان يجب أن يحمل رسالة سلام ومحبة، وسألتها: "من أنت لتفتعلي النميمة بين الشعب الجزائري واليمني؟".

اتهامات بالجملة

وفي فقرة اتهامات الفنانين، حيّت القيصر كاظم الساهر، ووصفت عاصي الحلاني بالشهم وسيد الرجال، وشبّهت طيبة وائل كفوري بطيبتها، وطلبت من إليسا ونجوى الغناء باللهجة الجزائرية، وقالت إنها تعشق هيفا وهبي على الرغم من كل ما تقوم به، وهنأت نانسي على مدير أعمالها، وأوضحت أنها تحب راغب علامة ولكنها لا تسمع أغانيه.