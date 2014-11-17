أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هاري ستايلز يرسل 1989 وردة لتايلور سويفت كي يستعيد حبّها

Google+ Print
هاري ستايلز يرسل 1989 وردة لتايلور سويفت كي يستعيد حبّها هاري ستايلز يرسل 1989 وردة لتايلور سويفت كي يستعيد حبّها

الإثنين 17-11-2014 15:17

برغم أنّ علاقة النجم العالمي Harry Styles بالمغنية العالمية Taylor Swift لم تكن علاقة طويلة ومتينة، يستمرّ نجم فرقة One Direction في محاولاته استعادة حبّ النجمة.

وقد أكّدت وسائل إعلام أمريكية أنّ Harry أرسل 1989 وردة إلى حبيبته السابقة Taylor لتهنئتها على نجاح ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "1989".

وكانت علاقة غرامية قصيرة قد جمعت Harry، البالغ من العمر 20 عاماً، بـTaylor البالغة من العمر 24 عاماً، منذ شهر أكتوبر عام 2012 إلى بداية عام 2013.

وقد حقق ألبوم "1989" نجاحاً كبيراً ومبيعات قياسية منذ طرحه قبل أسابيع، إذ احتلّت Taylor غلاف أحدث الأعداد من مجلة "Time" الشهيرة.

وأجرت المجلة الأمريكية لقاء طويلاً مع النجمة حمل عنواناً رئيسياً هو "قوة Taylor "، حيث تحدّثت فيه عن نجاح ألبومها "1989"، وعن حمايتها للألبوم بالتصدّي لقراصنة الإنترنت.

يُذكر أن Taylor Swift قد طرحت مؤخّراً ثاني كليب من ألبومها "1989" بعنوان "Blank Space".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي