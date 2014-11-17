هاري ستايلز يرسل 1989 وردة لتايلور سويفت كي يستعيد حبّها

برغم أنّ علاقة النجم العالمي Harry Styles بالمغنية العالمية Taylor Swift لم تكن علاقة طويلة ومتينة، يستمرّ نجم فرقة One Direction في محاولاته استعادة حبّ النجمة.

وقد أكّدت وسائل إعلام أمريكية أنّ Harry أرسل 1989 وردة إلى حبيبته السابقة Taylor لتهنئتها على نجاح ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "1989".

وكانت علاقة غرامية قصيرة قد جمعت Harry، البالغ من العمر 20 عاماً، بـTaylor البالغة من العمر 24 عاماً، منذ شهر أكتوبر عام 2012 إلى بداية عام 2013.

وقد حقق ألبوم "1989" نجاحاً كبيراً ومبيعات قياسية منذ طرحه قبل أسابيع، إذ احتلّت Taylor غلاف أحدث الأعداد من مجلة "Time" الشهيرة.

وأجرت المجلة الأمريكية لقاء طويلاً مع النجمة حمل عنواناً رئيسياً هو "قوة Taylor "، حيث تحدّثت فيه عن نجاح ألبومها "1989"، وعن حمايتها للألبوم بالتصدّي لقراصنة الإنترنت.

يُذكر أن Taylor Swift قد طرحت مؤخّراً ثاني كليب من ألبومها "1989" بعنوان "Blank Space".