ملحم زين لـ سيدتي نت:سأغني من ألحان تامر حسني

زار النجم اللبناني ملحم زين مؤخراً مصر للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 23 وحقّق حفله الغنائي حضوراً جماهيريا كبيراً.

ملحم أكد أن زيارته القاهرة هدفها دعم مصر بسبب الظروف التي تمر بها.

"سيدتي نت" التقته في هذا اللقاء:

شاركت للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية، كيف كانت التجربة؟

هي المرة الأولى التي أغني فيها في مهرجان الموسيقى العربية ، لذا كان للتجربة مذاق خاص جداً بالنسبة لي، فخشبة مسرح دار الأوبرا لطالما وقف عليها عمالقة مصريون وعرب وللعلم أنا سبق ووقفت على هذا المسرح منذ حوالي خمس سنوات، وكانت الدكتورة رتيبة الحفني وقتها مديرة لدار الأوبرا وكانت رحمة الله عليها إنسانة راقية لديها خبرة موسيقية أهلتها أن تكون رئيسة للأوبرا لسنوات طويلة.

وكيف جاء ترشيحك للمشاركة هذا العام؟

فوجئت باتصال تليفوني من الموسيقار أمجد العطافي وهو أحد أعضاء لجنة مهرجان الموسيقى ورشحني، فلم أتردد نهائياً ووافقت لأني اعتبر أني بمشاركتي هذه، أقف إلى جانب مصر لأنها قلب العرب ويهمني أن تعود إلى عافيتها، وقد جئت قبل الحفل بيومين للاستعداد وإجراء البروفات وكان كل شيء معد ومجهز على أكمل وجه، فلم يكن هناك أي تقصير، ورئيسة المهرجان الدكتورة إيناس عبد الدائم انسانة محترمة وصاحبة عقلية فنية جيدة.

وكيف وجدت الوضع الأمني في مصر؟

الوضع هادىء ولم تحصل معنا أية مشاكل حتى في الجولات العادية البعيدة عن الأوبرا، وشعب مصر مضياف جداّ، وبينه وبين الشعب اللبناني علاقة وطيدة وعريقة.

قدّمت خلال حفلك بعض الأغاني القديمة للموسيقار محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ووديع الصافي، لماذا؟

لأني أعشق كل ما هو قديم كما أن مهرجان الموسيقى العربية بشكل خاص يميل إلى التراث، وأنا في الكثير من حفلاتي أغني أغنياتي وأغان قديمة أيضاً، كما أنني تربّيت على أصوات هؤلاء العمالقة عندما كنت لا زلت أحبو. وبالنسبة للعملاق وديع الصافي فهو أستاذي وعلمني الكثير، وقد شاركت مؤخراً في إحياء ذكراه في فرنسا، وكم كنت فخوراً أنني لبناني أشارك في هذه الفعالية التي أقامتها للراحل دولة عظمى مثل فرنسا، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى حب العالم لهذا الرجل الذي لن يتكرر ولن يأتي مثله إلى الوجود.

متى سيطرح ألبومك الجديد؟

ألبومي تعرض للتأجيل أكثر من مرّة، وقد كان من المقرّر أن يطرح منذ فترة لكنّي ارتبطت بعدد من الحفلات خارج لبنان، وإن شاء الله سيطرح في الصيف المقبل لأن هناك أغان لم أسجلها بعد.

ماذا عن تفاصيل الألبوم؟

يضم الألبوم 12 أغنية منوّعة لناحية اللّهجات والمواضيع.

لماذا لم تكرّر الغناء باللهجة المصرية فقد سبق وغنيت بها من قبل؟

إن شاء الله ألبومي الجديد يحتوي على أغنيتين باللهجة المصرية تعاونت في واحدة منهما مع المطرب المصري تامر حسني. أنا اصلاً أحب الغناء باللهجة المصريّة وجمهوري أحبّ غنائي بها.

الوطن العربي يمرّ بمرحلة خطيرة فهل برأيك تأثّر الفن بتداعيات ما يسمّى بالربيع العربي؟

الغناء يخرجنا من أزماتنا فهو يهذّب النفس ولكن ممّا لا شك فيه أن أي حدث يؤثّر على كل الأوضاع الفنيّة والاقتصاديّة، وأنا أرى أن الوطن العربي بحاجة لأن يتحد أبناؤه من أجل القضاء على أزماتنا والله يكون بعون الجيوش في الوطن العربي، لأنها اليوم في مهبّ الريح، فنحن بالنهاية ننام في بيوتنا والجنود شاهرين أسلحتهم لحمايتنا. فليكتب الله لهم السلامة وليرحم الشهداء الأبرار ويصبر ذويهم.

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