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17 دكتوراة و 16 ماجستير و130 بحث بكلية الزراعة بالمنوفية

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17 دكتوراة و 16 ماجستير و130 بحث بكلية الزراعة بالمنوفية 17 دكتوراة و 16 ماجستير و130 بحث بكلية الزراعة بالمنوفية

جامعة المنوفية – أرشيفية

صرح الدكتور السعيد زكى عميد كلية الزراعة أن الكلية تشهد اهتماماً كبيراً بالبحث العلمى حيث تم تسجيل 130 طالباً وطالبة بمراحل الدبلوم العالى والماجستير والدكتوراة فى دورة أكتوبر 2014 ،كما حصل 16 باحثاً على دجة الماجستير و17 باحثاً على درجة الدكتوراة .

وصرح الدكتورعادل البلتاجى وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية لقطاع الدراسات العليا والبحوث،أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية قد تقدموا لتوثيق 45 بحثاً منشورا كما تقدموا أيضا بـ 6 مشاريع بحثية تطبيقية بمختلف الأقسام العلمية، كما تقدم اثنان من أعضاء هيئة التدريس للمنافسة على الفوز بجائزة الجامعة التقديرية فى مجال التكنولوجيا الحيوية واثنان للمنافسة على الفوز بجائزة الدولة التقديرية..

وأضاف وكيل الكلية بأن 25 عضوا من هيئة تدريس قد شاركوا فى مؤتمرات علمية داخلية ،وثلاثة أعضاء فى مؤتمرات علمية خارجية ،كما تم ترشيح 12 عضو لمهمات علمية ، بالإضافة إلى مشاركة 12 عضوا فى دورات تدريبية ، كما حصل عضوان على منح من حكومات أجنبية ، وكذلك عضوان آخران على منحة من الجامعة الأمريكية.

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