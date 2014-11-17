محافظ القاهرة: انتهاء أعمال «جراج التحرير».. وجارى اختيار شركة لإدارته وتشغيله

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، انتهاء الأعمال بجراج التحرير ولكن ما يتم حاليًا هو إتمام عملية إدارة المشروع في المستقبل لإنجاحه.

وقال جلال – خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام المحافظة – إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة الجراج وتأمينه لأن الجراج يقع في منطقة هامة في مصر وهى وسط البلد وبالتالي تأمينه يحتاج إلى شركة بمواصفات خاصة وحاليا نسهل هذه المهمة بين المقاول والشركة التي ستقوم بعملية الإدارة والتأمين.

واضف أن الجراج ضخم ويسع 2300 سيارة ويتم حاليا تحديد الأماكن التي سيتم فيها منع الوقوف وكيفية مراقبة ذلك مستقبلا وهناك فريق من مرور القاهرة لإدارة منطقة وسط البلد وسيتم توفير ميني باصات لنقل المواطنين من الجراج إلى وسط البلد.

أ ش أ