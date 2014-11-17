بروتوكول تعاون بين الاتصالات والصناعة لميكنة هيئاتها إلكترونيًا

وقع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك لميكنة خدمات وزارة الصناعة وهيئاتها إلكترونيا من خلال تطوير البوابة الالكترونية للوزارة، والبنية التكنولوجية لمركز معلومات وزارة الصناعة، وكذلك توفير التدريب للعاملين المتخصصين بالوزارة.

وصرح المهندس عاطف حلمي بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة وزارات وأجهزة الجهاز الحكومي بالدولة، والذي يأتي ضمن خطة قومية وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلي الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه ورفع كفاءة أداء الأعمال لكي يلبي كافة متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفر الوقت والجهد والتكلفة لصالح المواطن والموظف على حد سواء.

وأشار إلى الدور المنوط بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا لبنود هذا البروتوكول، حيث ستقوم الوزارة بتطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها, وذلك بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل الكتروني.

من جانبه أكد منير فخري عبد النور أن مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة حتمية للتواصل مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة، وأن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأشار وزير الصناعة إلى أن البروتوكول سيتم تنفيذه علي عامين ويتضمن البروتوكول تنفيذ 6 مشروعات رئيسية تتكامل فيما بينها منها: تطوير البوابة الالكترونية للوزارة والهيئات الحكومية التابعة لها علي ثلاث مراحل المرحلة الأولي والثانية تشمل تطوير البوابة الالكترونية لنشر ما ترغب الجهة من نصوص وصور ووثائق وملفات وغيرها بالعربية والانجليزية بالإضافة إلي إتاحة قناة تواصل بين المواطنين ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها إلي جانب التحكم في إدارة محتوي البوابة المتاحة سواء داخل أو خارج الوزارة من خلال نظام آلي فرعي مخصص مع إتاحة مجموعة من التقارير والإحصائيات لدعم اتخاذ القرار وتشمل المرحلة الثالثة استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة في نشره على الإنترنت ليكون متاحاً للمواطنين والمستثمرين للإطلاع وإنهاء الخدمات إلكترونيا من خلاله.

هذا وتقوم وزارة الاتصالات كذلك من خلال تفعيل بنود البروتوكول برفع كفاءة وتطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية والتدريب على مهارات استخدام الحاسب الآلي للعاملين المتخصصين بالوزارة.

أ ش أ