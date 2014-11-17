وزير الاستثمار: لا توجد نية للاقتراض من صندوق النقد الدولي

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه لا توجد نية حاليًا للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق التي تزور مصر حاليًا تستهدف التعرف على الاصلاحات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأضاف أشرف سالمان – خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – أن البعثة بدأت مرحلة تجميع المعلومات وجاري عقد اجتماعات مع الوزراء المعنين .

وقال “إنه من الوارد التفكير في الاقتراض من صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة إلا أنه رهن ذلك بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.. قال سالمان، إن مصر ملتزمة بسداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرا إلى وجود اقتراح بين وزارتي المالية والبترول لإصدار سندات يتم من خلال طرحها سداد المستحقات كاملة.

أ ش أ