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محافظ الجيزة: القوات المسلحة تنفذ خطة لرفع كفاءة 3 مدارس بالجيزة تستوعب 90 فصل

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محافظ الجيزة: القوات المسلحة تنفذ خطة لرفع كفاءة 3 مدارس بالجيزة تستوعب 90 فصل محافظ الجيزة: القوات المسلحة تنفذ خطة لرفع كفاءة 3 مدارس بالجيزة تستوعب 90 فصل

الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن القوات المسلحة ستنفذ خطة تستهدف رفع كفاءة عدد من المدارس التابعة للمحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب .

وقال أن هذه المدارس تضم مدرسة سيد الشهداء الإبتدائية بالعجوزة وتتكون من 34 فصل تضم 2406 تلميذ فيما تتكون مدرسة ساطع النعمانى الإعدادية ببولاق الدكرور من 20 فصل وتعمل فترتين صباحية للبنات ومسائية للبنين وتضم 1333 تلميذة و 1208 تلميذ كما تتكون مدرسة الشرفا الإبتدائية بجنوب الجيزة من 36 فصل تضم 1700 تلميذ.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ واللواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية لثلاث مدارس بالجيزة تقرر تطويرها ورفع كفاءتها .

وأكد الدكتور على عبد الرحمن أهمية الدعم الدائم والمستمر الذى تقدمه القوات المسلحة المصرية للشعب المصرى فى كافة المجالات مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية يعرف عنها الإلتزام والجدية والدقة فى تنفيذ مشروعاتها ولفت إلى قيام القوات المسلحة بتنفيذ العديد من المشروعات لأبناء الجيزة .

وقال المحافظ أننا نعمل على تقليل الكثافة العالية داخل مدارس المحافظة بتوفير أراضى لإقامة مدارس جديدة عليها وتحسين الخدمة التعليمية .

وأشار أن الجيزة تضم أكثر من 3600 مدرسة تستوعب 1.8 مليون تلميذ وستقوم القوات المسلحة بدور كبير فى الوفاء بإحتياجات المدارس وإستبدال النوافذ الزجاجية إلى بلاستيك وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها .

وأضاف اللواء توحيد توفيق أن زيارة اليوم تأتى فى إطار خطة موضوعة لتقديم الدعم الكامل لمدارسها وتوفير أدوات مدرسية وأثاثات وماكينات تصوير ومراوح وتحسين المرافق الموجودة بها لرفع المعاناة عن كاهل الأهالى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

وأكد أننا نراعى إختيار المدارس بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ووضع خطة لتأمين التلاميذ داخل المدارس .

وإستقبل تلاميذ المدارس المحافظ وقائد المنطقة المركزية العسكرية بالنشيد الوطنى وهتافات ” تحيا ” .

رافق المحافظ اللواء علاء الهراس نائب المحافظ وبثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم التى أكدت أن هذه المدارس تحتاج إلى إصلاحات وأعمال ترميم وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ودورات المياه .

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