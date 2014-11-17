تنس - ديوكوفيتش: لم أشعر بالراحة في تسليم الجوائز

(إفي): قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا الذي توج اليوم ببطولة لقب البطولة الختامية لأساتذة التنس عقب انسحاب منافسه المصنف الثاني، السويسري روجيه فيدرير، إنه لم يشعر بالراحة أثناء تسليم الجوائز.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات صحفية "علمت بالأمر أثناء نهائي المنافسات الزوجية، كنت في غرف الملابس أستعد للمعركة.. للمباراة الكبرى".

وأضاف اللاعب الصربي "كنت مستعدا لتقديم كل ما لدي، وهو أيضا، لم أشعر في حفل تسليم الجوائز بالراحة، ولكن على أي حال أنا فخور بتقديم موسم عظيم".

وأكمل ديوكوفيتش "منذ هذه اللحظة بدأنا في دراسة الاحتمالات الموجودة لانقاذ اليوم، لأن الملعب كان ممتلئا بالجماهير، كانت لديهم رغبة في مشاهدة مباراة فردية".

وتابع اللاعب "لحسن الحظ أندي (موراي) كان في لندن وأرغب في شكره على الجهد الذي بذله، أعرف ما هو الشعور حينما ينتهي الموسم، حينها يكون آخر شيء تفكر فيه هو التنس".

ودافع المصنف الأول عن فيدرير معربا عن قناعته بأنه لم يتخذ قراره بعدم المشاركة منذ الأمس حيث تابع "لا أعتقد أنه كان يحاول حماية جسده من أجل كأس ديفيز".

وأردف ديوكوفيتش "بطولات الجراند سلام هي أهم شيء في هذه الرياضة وبعدها البطولة الختامية ثم بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وفي النهاية كأس ديفيز".

وعن أهدافه المستقبلية قال "أنا في قمة مسيرتي وأمر بحالة بدنية جيدة ومتحمس

للحفاظ على مستواي، سأحاول الصراع في كل السنوات المتبقية لدي للدفاع عن الصدارة، رولان جارس هي وستكون واحدة من أهم اهدافي، سأواصل المحاولة".