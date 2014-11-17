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تظاهرة مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلة أمام ديوان المحافظة

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تظاهرة مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلة أمام ديوان المحافظة تظاهرة مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلة أمام ديوان المحافظة

صورة من الوقفة

نظم العشرات من المواطنيين وأعضاء بقوى سياسية وشعبية وحزبية بالاسماعيلية ، منذ قليل ، تظاهرة دعم للرئيس واللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية والجيش والشرطة أمام ديوان عام محافظ الاسماعيلية .

وقاد التظاهرة محمد حسنى أمين حزب الجبهة السابق والعضور الحالى بالهيئة العليا للمصرىيين الاحرار ، وسليمان الحوت مؤسس الجبهة الشعبية لتنمية مصروأبو ناصر العيادى مؤسس الجبهة الوطنية للصالح العام وخالد كامل منسق القوى الشعبية لحماية الثورة وعدد من شيوخ القبائل والعائلات .

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلية والجيش والشرطة ، ووصف سليمان الحوت الوقفة بأنها رد من المواطنيين على تجاوزات بعض الاعلاميين من خارج المحافظة.

ووصف محمد حسنى الحملة ضد المحافظ ، بأنها تأتى بعد مواجهته مجموعات المصالح والفساد من خلال تقارير موثقة وقال انه وقيادات القوى السياسية يحذرون من الفوضى التى يدعو لها بعض الاعلامين من خارج المحافظة .

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