بتكلفه 3 مليون .. بدء عمل جهاز الرنين المغناطيسي بعلوم سوهاج

بدأت كلية العلوم بجامعة سوهاج العمل بجهاز الرنين المغناطيسي الخاص بتحليل انويه العناصر الكيميائية وهو جهاز مختص بالأبحاث العلمية والتطبيقية في مجال التعرف علي المركبات الكيميائية العضوية المعدنية وتكلف 3 مليون جنيه، صرح بذلك دكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة.

وأضاف نبيل أن الجهاز سوف يفيد كل الباحثين في المجال الكيميائي والصيدلي والكيمياء العضوية إضافة إلي المتركبان، وكذلك في مجال المخصبات الزراعية.

وقال دكتور احمد سليمان عميد الكلية انه أول جهاز من شركه prukerالسويسرية في مصر تتوفر فيه جميع الإمكانيات لأفاده الباحثين من القطاع بأكمله من الجيزة حتى أسوان.

وأشار كلاً من الدكتور عمر الحادي والدكتور محمد إسماعيل بقسم الكيمياء والمشرفين علي المشروع بأن متوسط التحليلات للجهاز 50 عينه، فهي تقوم بعمل رنين مغناطيسي لذره الهيدروجين والصوديوم والنيتروجين والفولور والكربون وكل تحليل له مدته الزمنية بدايةً من 10 دقائق وحتى يوم كامل .