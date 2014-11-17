حماية المستهلك: بدء مناقشة قانون للحد من الأدوية والسلع غير المرخصة

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن لجنة الإصلاح التشريعي، بدأت في مناقشات لوضع قانون شامل لحماية المستهلك، وسيتضمن القانون 89 مادة تغطي جميع الأنشطة، وسيكون هذا القانون أفضل من القانون الحالي.

وأضاف «يعقوب»، خلال ندوة إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المجلس وممثلين عن وزارة الاستثمار والصحة وحماية المستهلك، بفندق سفير بالجيزة، أن حماية المستهلك جزء أصيل من حقوق المواطني المصري، وهذا طبقاً للدستور الجديد، وذلك بعد أن أصبحت إعلانات الأدوية مضللة للمستهلك، وتتسبب له في مشاكل صحية.