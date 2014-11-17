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«البرلمانات العربية» ترحب باعتماد الإمارات قائمة بـ«المنظمات الإرهابية»

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«البرلمانات العربية» ترحب باعتماد الإمارات قائمة بـ«المنظمات الإرهابية» «البرلمانات العربية» ترحب باعتماد الإمارات قائمة بـ«المنظمات الإرهابية»

رحبت منظمة ا«لشعوب والبرلمانات العربية»، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتماد قائمة بـ«المنظمات الإرهابية »احتوت على 84 منظمة من بينها جماعة الإخوان فى واتحاد علماء المسلمين.

وقالت المنظمة، فى بيان، الإثنين، إن «دولة الإمارات اتخذت القرار السليم بعد أن عانى المسلمون في جميع أنحاء العالم من هذه الجماعات الضالة، التى تتخذ من الدين ستارا لأعمالها الإرهابية وتسببت فى تشويه صورة الإسلام الوسطى».

وأضافت أن «دولة الإمارات أدركت بحسها الوطنى مدى خطورة هذه الجماعات التى انتشرت فى المنطقة وأصبحت على مقربة منها فى ظل توفير إحدى الدول المجاورة لها المأوى والملاذ والتمويل والدعم الإعلامى لعناصر هذه الجماعات الإرهابية».

ودعت المنظمة دول العالم أن «تحذو حذو الإمارات بوضع قائمة مماثلة تضم جميع أعضاء هذه الجماعات فى نشرة الإنتربول الحمراء للقبض عليهم ومحاكمتهم على كل الجرائم التى ارتكبوها بحق الإسلام والمسلمين».

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