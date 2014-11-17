شاهد .. تظاهرة مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلة أمام ديوان المحافظة

نظم العشرات من المواطنيين وأعضاء بقوى سياسية وشعبية وحزبية بالاسماعيلية ، منذ قليل ، تظاهرة دعم للرئيس السيسي واللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية والجيش والشرطة أمام ديوان عام محافظ الاسماعيلية .

وقاد التظاهرة محمد حسنى أمين حزب الجبهة السابق والعضور الحالى بالهيئة العليا للمصرىيين الاحرار ، وسليمان الحوت مؤسس الجبهة الشعبية لتنمية مصروأبو ناصر العيادى مؤسس الجبهة الوطنية للصالح العام وخالد كامل منسق القوى الشعبية لحماية الثورة وعدد من شيوخ القبائل والعائلات .

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلية والجيش والشرطة ، ووصف سليمان الحوت الوقفة بأنها رد من المواطنيين على تجاوزات بعض الاعلاميين من خارج المحافظة وعلى رأسهم يوسف الحسينى الذى سخر من شعب الاسماعيلية ومحافظها داعيا اياه بأن يأتى للمحافظة ليرى ما تحقق من انجازات على أرض المحافظة فى عهد السيسي ومشروع قناة السويس الجديدة ، وقال انه تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد يوسف الحسينى لأثارة الرأى العام ضد المحافظين والسيسي بطريقىةى تتعارض مع النقد الموضوعى وتخدم أجندة الاخوان وأعداء ثورة 30يونيو .

ووصف محمد حسنى الحملة ضد المحافظ ، بأنها تأتى بعد مواجهته مجموعات المصالح والفساد من خلال تقارير موثقة وقال انه وقيادات القوى السياسية يحذرون من الفوضى التى يدعو لها بعض الاعلامين من خارج المحافظة .

وطالب خالد كامل المهندس نجيب ساويرس ، بالتدخل لوقف الحملة ضد النظام الحالى وأن يستبعد الحسينى كما فعلى مع أمانى الخياط بعد أن ان شعب الاسماعيلية وهدد بعمل وقفة ضد الاونى تى فى أمام مدينة الانتاج الاعلامى فى حال تجاهل الدعوة مؤكدا ان مصر تخوض حرب ضد الارهاب ويجب الوقوف صفا واحدا فيها .