أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شاهد .. تظاهرة مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلة أمام ديوان المحافظة

Google+ Print
شاهد .. تظاهرة مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلة أمام ديوان المحافظة شاهد .. تظاهرة مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلة أمام ديوان المحافظة

صورة من الوقفة

نظم العشرات من المواطنيين وأعضاء بقوى سياسية وشعبية وحزبية بالاسماعيلية ، منذ قليل ، تظاهرة دعم للرئيس واللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية والجيش والشرطة أمام ديوان عام محافظ الاسماعيلية .

وقاد التظاهرة محمد حسنى أمين حزب الجبهة السابق والعضور الحالى بالهيئة العليا للمصرىيين الاحرار ، وسليمان الحوت مؤسس الجبهة الشعبية لتنمية مصروأبو ناصر العيادى مؤسس الجبهة الوطنية للصالح العام وخالد كامل منسق القوى الشعبية لحماية الثورة وعدد من شيوخ القبائل والعائلات .

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للسيسي ومحافظ الاسماعيلية والجيش والشرطة ، ووصف سليمان الحوت الوقفة بأنها رد من المواطنيين على تجاوزات بعض الاعلاميين من خارج المحافظة وعلى رأسهم يوسف الحسينى الذى سخر من شعب الاسماعيلية ومحافظها داعيا اياه بأن يأتى للمحافظة ليرى ما تحقق من انجازات على أرض المحافظة فى عهد السيسي ومشروع قناة السويس الجديدة ، وقال انه تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد يوسف الحسينى لأثارة الرأى العام ضد المحافظين والسيسي بطريقىةى تتعارض مع النقد الموضوعى وتخدم أجندة الاخوان وأعداء ثورة 30يونيو .

ووصف محمد حسنى الحملة ضد المحافظ ، بأنها تأتى بعد مواجهته مجموعات المصالح والفساد من خلال تقارير موثقة وقال انه وقيادات القوى السياسية يحذرون من الفوضى التى يدعو لها بعض الاعلامين من خارج المحافظة .

وطالب خالد كامل المهندس نجيب ساويرس ، بالتدخل لوقف الحملة ضد النظام الحالى وأن يستبعد الحسينى كما فعلى مع أمانى الخياط بعد أن ان شعب الاسماعيلية وهدد بعمل وقفة ضد الاونى تى فى أمام مدينة الانتاج  الاعلامى فى حال تجاهل الدعوة مؤكدا ان تخوض حرب ضد الارهاب ويجب الوقوف صفا واحدا فيها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر