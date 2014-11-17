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بالصور..بدء مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون لتعليم المكفوفين بـ «برايل» بجامعة الأزهر

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بالصور..بدء مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون لتعليم المكفوفين بـ «برايل» بجامعة الأزهر بالصور..بدء مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون لتعليم المكفوفين بـ «برايل» بجامعة الأزهر

جانب من المؤتمر

بدأ، منذ قليل اليوم الإثنين، مؤتمر توقيع برورتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لتعليم المكفوففين بطريقة «برايل»، برئاسة الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، بمقر الجامعة بمدينة نصر.

وأوضح المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، فى بيان أول من أمس السبت، أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بدأت فى تفعيل خططها ااإستراتيجية فى خدمة المجتمع بالاتفاق مع الصندوق على بدء دورات تدريبية مجانية لجميع المكفوفين، اعتبارًا من يوم عقد البروتوكول الإثنين.

المراسل: أحمد سامح

 

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