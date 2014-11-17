الصحة: مافيا كبرى وراء ظاهرة غش الدواء والفضائيات لا علاقة لها بالعمل الطبى

قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون قطاع الصيدلة، إن ظاهرة غش الدواء يتحكم فيه مافيا دولية كبرى، و وزارة الصحة تحاول أن تسيطر على تلك الظاهرة، ولكنها لم تجد تعاون من جانب مؤسسات الدولة.

وطالب سلمان، خلال ندوة “إعلانات الأدوية والسلع غير مرخصة من وزارة الصحة”، اليوم الإثنين، بإحدى فنادق القاهرة، بضرورة وضع آليات لضبط السوق الإعلاني فيما يتعلق بالأدوية، خاصة بعد ما شهده من فوضى خلال الفترة الماضية، منتقدًا البرامج الطبية، التي تقوم بعرضها بعض القنوات الفضائية، مؤكدًا على أن مايحدث بتلك الفضائيات لاعلاقة له بالعمل الطبي علي الإطلاق.

المراسل: مارينا ميلاد