الرئيس الأوكراني لا يستبعد سيناريو ” الحرب الشاملة ” مع روسيا

لم يستبعد الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، ما أسماه بسيناريو ” الحرب الشاملة ” مع روسيا، مشدداً على أن القيادة الأوكرانية تدرس حالياً مختلف السيناريوهات لتطور الأزمة في شرق البلاد.

وقال بوروشينكو في حديث لصحيفة “بيلد” الألمانية، أوردت مقتطفات منه وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية اليوم الاثنين ، ” نحن لا نخاف الحرب مع القوات الروسية ، ومستعدون لسيناريو الحرب الشاملة ، كما أن الوضع الحالي للجيش الأوكراني أفضل بكثير من وضعه قبل 5 أشهر، ولدينا الآن دعم العالم بأكمله”.

وأوضح أن ” كييف تريد السلام ، ولكن يتعين عليها في نفس الوقت دراسة أسوأ السيناريوهات” ، مشيرا إلى أن أوكرانيا فعلت كل ما بوسعها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال بوروشينكو “لا نريد الحرب، نريد السلام ونناضل من أجل القيم الأوروبية، لكن روسيا لا تلتزم بالاتفاقات”.