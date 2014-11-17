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وزير الإسكان يعين 15 شابًا بوظيفة معاون نواب رئيس هيئة المجتمعات والمدن الجديدة

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وزير الإسكان يعين 15 شابًا بوظيفة معاون نواب رئيس هيئة المجتمعات والمدن الجديدة وزير الإسكان يعين 15 شابًا بوظيفة معاون نواب رئيس هيئة المجتمعات والمدن الجديدة

 

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، قراره الأول بتعيين 15 معاونا جديدا لنواب رئيس هيئة، ورؤساء أجهزة 10 مدن جديدة، وذلك فى إطار تمكين الشباب من المناصب القيادية.

وقال الوزير – فى تصريحات صحفية – إن القرار جاء لاختيار بعض الشباب من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية، من ذوى الكفاءات والخبرات المتميزة والمؤهلة علميا والقادرة على تحمل المسئولية للقيام بوظيفة معاونين لنواب رئيس الهيئة والسادة رؤساء أجهزة المدن التابعة للهيئة.

وأضاف الوزير أنه سيصدر قرارا ثانيا بتكليف باقى المعاونين لباقى أجهزة المدن الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء القرار رقم (720) لسنة 2014، بتكليف عدد من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها كل للقيام بوظيفة معاون (نائب – رئيس جهاز) بالجهة الموضحة، وذلك لمدة عام، بالإضافة إلى مايكلفوا به من أعمال أخرى، وذلك كمرحلة أولى من مراحل تكليف معاونى (نائب رئيس هيئة – رئيس جهاز) والتى ستصدر تباعا.

وتم تكليف المهندس محمد عبد الحميد على، والمهندسة رشا معوض كمعاونين لنائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ووائل محمد شعبان عطية، وأمجد عبد الجواد محمد ، كمعاونين لنائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية.

وتم تكليف المهندس أحمد إبراهيم، كمعاون هندسى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس وائل محمد سمير ، كمعاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وعلاء الدين عبد العزيز، كمعاون إدارى لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس شريف مجدى حسين ، كمعاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس ياسرأحمد جلال ، كمعاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، و أمانى سعيد شبل شحاتة، كمعاون إدارى لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس عبد الآخر حسن ، كمعاون إدارى لرئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد مصطفى موسى، كمعاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس أحمد محمد رشاد ، كمعاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد عادل المرسى، معاون هندسى لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وحسن على الشوربجى، كمعاون مالى لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

 

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