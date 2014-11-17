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صحيفة: رقم «الأسد» الشخصي موجود بهاتف أحد المتهمين باغتيال «الحريري»

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صحيفة: رقم «الأسد» الشخصي موجود بهاتف أحد المتهمين باغتيال «الحريري» صحيفة: رقم «الأسد» الشخصي موجود بهاتف أحد المتهمين باغتيال «الحريري»

ذكرت صحيفة «اللواء» اللبنانية أن الجديد في محاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري، التي تجرى في لاهاي، هو ما كشف عن أن الهاتف الشخصي للرئيس السوري، بشار الأسد، وجد على الشبكة الخضراء للمتهمين الخمسة، الذين يشتبه بانتمائهم إلى «حزب الله».

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قوله: «سنسمع شهادات في المحكمة الدولية من أصعب ما يمكن علينا سماعه»، معربا عن أمله في التمكن من احتوائها من دون أن تتسبب بأزمات جديدة، لأنني قرأت أن خط التليفون المباشر للرئيس السوري كان على اتصال مع أرقام المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري»، وفقا للقول المنسوب للمشنوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب اللبناني، مروان حمادة، الذي كان أول المستهدفين في موجة الاغتيالات، التي أدت إلى مقتل رفيق الحريري، وعدد من قيادات قوى «14 آذار»، سيتوجه إلى لاهاي للإدلاء بشهادته في هذه القضية التي انتقل فيها الاستماع إلى إفادات السياسيين.

ولفتت الصحيفة إلى رفض المحكمة طلب فريق الدفاع عن المتهمين عدم الاستماع إلى حمادة و15 شخصية أخرى مقربة من رفيق الحريري، وهو الأمر الذي يطلبه الادعاء للإحاطة بالقضية وبرفضه الدفاع، بحجة أن هذه الشهادات سياسية.

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