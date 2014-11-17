نمر «بوتين» الهارب في الصين يريد العودة إلى روسيا

حاول النمر السيبيري «كوزيا»، الذي أطلق سراحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مايو الماضي، وعبر الحدود هذا الخريف إلى الأراضي الصينية، العودة لروسيا، وفقا للخبراء التابعين للبلدين الذين يراقبون عن كثب مسار النمر بحسب صحيفة «ساوث تشينا مورنينج بوست».

ويتواجد النمر، أحد 3 نمور أطلق سراحها بوتين، بالضفة الجنوبية لنهر آمور الذي يشكلا جزء من الحدود بين روسيا والصين، وحسب الخبراء ينتظر النمر أن تتجمد مياه النهر حتى يعود إلى الأراضي الروسية، فيما يتواجد النمر أوستن الذي أطلق سراحه أيضا بالأراضي الصينية منذ نحو يومين، وفقا لوكالة انباء «شينخوا»، وتم العثور على 5 نمور منذ نحو عامين، وتمت رعايتها، وأطلق سراح ثلاثة منها بمعرفة الرئيس الروسي.