الجيش يدمر 12 نفقًا بسيناء ويضبط ألف مسدس صوت و32 بندقية خرطوش

تمكنت عناصر حرس حدود الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع وحدات المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي برفح ، وضبط سيارتين محملتين بكميات من مادة الهيروين ونبات البانجو المخدر عند نقاط التفتيش بالمعدية نمرة 6 والقنطرة شرق.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية قامت عناصر حرس الحدود بضبط سيارة نقل محمل عليها 1000 مسدس صوت و100 كجم لمادة النحاس وكمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها ، والقبض على 8 سيارات محملة بـ 22 ألفا و 250 قاروصة سجائر مسرطنة بمناطق سيوة ومطروح ورأس الحكمة، كما تم ضبط 32 بندقية خرطوش وكميات من جوهر الحشيش المخدر والقبض على 110 متسللين خلال محاولات للتهريب والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية.

أما فى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت عناصر حرس حدود من ضبط 3 سيارات محملة بأكثر من 13000 قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقة العلمين ، وضبط 4 متسللين أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية بمنطقة الدخيلة.

وقامت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية بضبط 4 سيارات محملة بـ 17 ألفا و430 قاروصة سجائر و1800 لفافة تبغ مهربة بمنطقة البويطي ، والقبض على 4 أفراد بحوزتهم سيارتان وجهازان للكشف عن المعادن بمنطقة وادي العلاقى ، وضبط فرد اريترى الجنسية أثناء محاولته التسلل عبر الحدود الجنوبية .

أ ش أ