أهالي قرية “عرب التتالية” بأسيوط يغلقون محطة المياه بسبب انقطاع المياه المستمر

اقتحم اليوم السبت العشرات من أهالي قرية “عرب التتالية” التابعة لمركز القوصية بأسيوط، محطة المياه بالقرية، وأجبروا الموظف على إغلاقها، وطرده منها، وذلك احتجاجا على عدم وصول المياه إليهم، وانقطاعها باستمرار.

كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ من مسئول محطة مياه قرية “عرب التتالية”، يفيد بقيام أهالى القرية باقتحام المحطة، وإجباره علي إيقاف عمل المحطة وإغلاقها.

بالانتقال تبين أن الأهالى اقتحموا المحطة، وطردوا الموظف منها، وقاموا بإغلاقها بسبب عدم وصول المياه إليهم، نظرا لانقطاع المياه بصفة دورية.