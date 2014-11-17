وسائل إعلام: وزير خارجية عمان قام بزيارة خاطفة إلى طهران

ذكرت وسائل الإعلام، الإثنين، أن وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن عبدالله بن علوي، قام، مساء الأحد، بزيارة خاطفة إلى طهران جاءت بعيد جولة مفاوضات نووية بين إيران والدول العظمى استضافتها السلطنة.

وأثناء هذه الزيارة، التي استغرقت بضع ساعات، التقى بن علوي نظيره محمد جواد ظريف، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، لكن لم ترشح أى معلومات عن فحوى المحادثات.

واستضافت سلطنة عمان، التي تقيم علاقات طيبة مع طهران وواشنطن ثلاثة أيام من المحادثات الثنائية بين الطرفين برعاية الاتحاد الأوروبي، ثم بين مسؤولين سياسيين كبار من إيران ومجموعة «5 +1»، ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.