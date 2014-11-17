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الزمالك: الداخلية توافق على حضور 5000 مشجع لمباريات الدوري

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الزمالك: الداخلية توافق على حضور 5000 مشجع لمباريات الدوري الزمالك: الداخلية توافق على حضور 5000 مشجع لمباريات الدوري

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس لجنة الأندية أنه توصل لاتفاق مع محمد إبراهيم وزير الداخلية يقضي بحضور 5000 مشجعا لمباريات الدوري المصري.

وكان الزمالك قد طرح مبادرة بتوزيع استمارات على أعضاء النادي لمن يرغب في حضور مباريات الدوري المصري.

طالع || صورة - الزمالك يطرح استمارات "عودة الجمهور" للمدرجات للأعضاء

وقال مرتضى منصور للصحفيين: "توصلنا لاتفاق مبدأي مع اللواء محمد إبراهيم على عودة الجماهير للمدرجات بدخول خمسة ألاف مشجعا بصورة مبدأية".

وتغيب الجماهير المصرية عن حضور مباريات الدوري المصري منذ فاجعة بورسعيد في فبراير 2012.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء باستاد المكس يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

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