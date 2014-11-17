أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تشييع جنازة قتيل ليبيا بقرية دير جبل الطير بالمنيا

Google+ Print
تشييع جنازة قتيل ليبيا بقرية دير جبل الطير بالمنيا تشييع جنازة قتيل ليبيا بقرية دير جبل الطير بالمنيا

قتيل المنيا بليبيا

شيع اهالي قرية دير جبل الطير بالمنيا، جنازة الشاب بولا سمير نجيب الذي قتل علي يد جماعات مسلحة فتحوا عليه واخرين النار بدولة ليبيا التي تشهد عنفا متصاعداً ،وسط هتافات تطالب بالقصاص من الجناة.

وقال سمير نجيب 55 سنة مزارع والد الفقيد، أنه إستمراراً لمسلسل إستهداف المصريين علي يد جماعات إرهابية بليبيا، وقع أبني بولا 23 سنة، ضحية للعنف المتصاعد بالدولة الشقيقة، حيث فتح مجهولون النار عليه وأردوه قتيلاً بمنطقة الصابري بمحافظة بني غازي التي يعمل به، وأصابوا مواطن مصري أخر من مركز بني مزار ويدعي هشام محمد، أثناء قيامهما بتحضير أغراضهما وتشوينها بسيارة أجرة تمهيداً للعودة إلي هرباً من حالة الإنفلات الغير مسبوقة هناك، وإتهم الوالد، الجماعات المسلحة بقتله ضمن حلقات تصفية المصريين وإعتبار الأقباط صيداً ثميناً للإرهابين.

وذكر الوالد أن نجليه بولا ومقار كانا في طريق العودة لمصر وتوجه بولا وشخص أخر يدعي هشام من مركز بني مزار بالمنيا لإحضار سيارة ثم فوجئا بإطلاق النيران من أعلي عمارة بالمنطقة، فقتل بولا وأصيب هشام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر