تشييع جنازة قتيل ليبيا بقرية دير جبل الطير بالمنيا

شيع اهالي قرية دير جبل الطير بالمنيا، جنازة الشاب بولا سمير نجيب الذي قتل علي يد جماعات مسلحة فتحوا عليه واخرين النار بدولة ليبيا التي تشهد عنفا متصاعداً ،وسط هتافات تطالب بالقصاص من الجناة.

وقال سمير نجيب 55 سنة مزارع والد الفقيد، أنه إستمراراً لمسلسل إستهداف المصريين علي يد جماعات إرهابية بليبيا، وقع أبني بولا 23 سنة، ضحية للعنف المتصاعد بالدولة الشقيقة، حيث فتح مجهولون النار عليه وأردوه قتيلاً بمنطقة الصابري بمحافظة بني غازي التي يعمل به، وأصابوا مواطن مصري أخر من مركز بني مزار ويدعي هشام محمد، أثناء قيامهما بتحضير أغراضهما وتشوينها بسيارة أجرة تمهيداً للعودة إلي مصر هرباً من حالة الإنفلات الغير مسبوقة هناك، وإتهم الوالد، الجماعات المسلحة بقتله ضمن حلقات تصفية المصريين وإعتبار الأقباط صيداً ثميناً للإرهابين.

وذكر الوالد أن نجليه بولا ومقار كانا في طريق العودة لمصر وتوجه بولا وشخص أخر يدعي هشام من مركز بني مزار بالمنيا لإحضار سيارة ثم فوجئا بإطلاق النيران من أعلي عمارة بالمنطقة، فقتل بولا وأصيب هشام.