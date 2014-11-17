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متهم في “أحداث الشورى” يقدم فيديو للدفاع عن نفسه

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متهم في “أحداث الشورى” يقدم فيديو للدفاع عن نفسه متهم في “أحداث الشورى” يقدم فيديو للدفاع عن نفسه

علاء عبد الفتاح

تشاهد،الآن، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحراز في محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي.

بدء العرض بفيديو قدمه المتهم “محمد حسنى” موظف كمبيوتر، بعنوان أحداث فض مظاهرة “لا للمحاكمات العسكرية” من “البديل”، وقال دفاعه ان المتهم ظهر في الأحداث وهو يقوم بالتصوير فقط ، لتوثيق الأحداث، وسمحت المحكمة للمتهم بالدفاع فقال أنه كان يقوم بتوثيق الأحداث لتوثيقها بمكتبة الإسكندرية أو للجان تقصى الحقائق.

وسمحت المحكمة لـ”علاء عبد الفتاح” بالخروج من القفص، والإشارة لوالدته بداخل القاعة، وإلقاء السلام عليهم.

واستعانت هيئة المحكمة بالمتهم “محمد حسنى” لتشغيل الفيديوهات، بعد ان تعذر على مسئول الأجهزة الفنية بتشغيلها،
> ثم عرضت المحكمة فيديو اخر مقدم من النيابة لقناة “سى بى سى”.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

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