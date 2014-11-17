شنت مديرية أمن المنوفية، صباح اليوم الإثنين، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية ؛ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
> وأسفرت الحملة عن تنفيذ ( 10 قرارات وحدة محلية إزالة إشغالات ؛ 4 قرارات ازالة اشغالات طرق وحماية نيل )؛و في مجال تنفيذ قرارات الرى والصرف تم تنفيذ 13 قرار إزالة إشغالات وتعديات على منافع الرى والصرف.
> وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 4 أحكام تمكين من ” أرض زراعيه – شقق – أطفال ” تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.
> من جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، أن الحملات تاتى في إطار سياسة وزارة الداخلية، تحقيق الأمن وإنفاذ القانون والتواصل مع القطاعات الجماهيرية المختلفة.
تنفيذ 27 قرار إزالة فى حملة أمنية بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية، صباح اليوم الإثنين، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية ؛ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.