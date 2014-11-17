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تنفيذ 27 قرار إزالة فى حملة أمنية بالمنوفية‎

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تنفيذ 27 قرار إزالة فى حملة أمنية بالمنوفية‎ تنفيذ 27 قرار إزالة فى حملة أمنية بالمنوفية‎

لقطات من قرارات الإزالة

شنت مديرية أمن المنوفية، صباح اليوم الإثنين، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية ؛ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
> وأسفرت الحملة عن تنفيذ ( 10 قرارات وحدة محلية إزالة إشغالات ؛ 4 قرارات ازالة اشغالات طرق وحماية نيل )؛و في مجال تنفيذ قرارات الرى والصرف تم تنفيذ 13 قرار إزالة إشغالات وتعديات على منافع الرى والصرف.
> وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 4 أحكام تمكين من ” أرض زراعيه – شقق – أطفال ” تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.
> من جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، أن الحملات تاتى في إطار سياسة وزارة الداخلية، تحقيق الأمن وإنفاذ القانون والتواصل مع القطاعات الجماهيرية المختلفة.

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