تنفيذ 27 قرار إزالة فى حملة أمنية بالمنوفية‎

شنت مديرية أمن المنوفية، صباح اليوم الإثنين، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية ؛ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

> وأسفرت الحملة عن تنفيذ ( 10 قرارات وحدة محلية إزالة إشغالات ؛ 4 قرارات ازالة اشغالات طرق وحماية نيل )؛و في مجال تنفيذ قرارات الرى والصرف تم تنفيذ 13 قرار إزالة إشغالات وتعديات على منافع الرى والصرف.

> وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 4 أحكام تمكين من ” أرض زراعيه – شقق – أطفال ” تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

> من جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، أن الحملات تاتى في إطار سياسة وزارة الداخلية، تحقيق الأمن وإنفاذ القانون والتواصل مع القطاعات الجماهيرية المختلفة.