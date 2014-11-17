مدرسة السويس الفرنسية تدرب تلاميذ الـ KG على الممارسة الانتخابية‎

قامت مدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بالسويس بتجربة جديدة لطلبة الـ KG حيث اجرت انتخابات لاختيار امين تلاميذ مرحلة الروضة والامين المساعد.

وكتبت المدرسة فى اعلان الترشح للراغبين من طلبة الروضة: ايمانا منا ان المدرسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا تنفصل عنه وبمناسبة انتخابات مجلس الشعب حتى يعيش الطفل التجربة ويتفاعل معها .. تعلن ادارة الروضة عن بمدرسة اللغات الفرنسية عن اجراء انتخابات لاختيار امين وامين مساعد لتلاميد ال kg وعلى كل مرشح اختيار رمز انتخابى له بالاتفاق مع الروضة واخر موعد لتلقى طلبات الترشيح 13نوفمبر 2014.

يقول “هانى طاهر” أحد الصحفيين المحليين بالمحافظة أنه فوجئ بنجله “على” يطلب منه الترشح لانتخابات المدرسة ، موضحا أنه لم يصدق الامر وخاصة ان عمره لم يتعدى الـ 5 سنوات.، موضحا أنه وجد بكراسة المتابعة الخاصة به اعلان الترشح ملصق من ادارة المدرسة بكراسته ، فتوجهت للمدرسة وقدم له صورة شخصية وملصق الدعاية به رمز انتخابى يتناسب مع مرحلته العمرية ، موضحا أن نجله اختار شعار السمكة رمزا له لانها من الشخصيات الكرتونية التى يعشقها.

وتابع ” قد ابلغتنى المدرسة بأن نجلى سوف يسأل عن برنامجة الانتخابى قبل التصويت.. وعندما سألته قال لى: انه سوف يصطحب زملائه الى رحلات كثيرة ومنها مجمع ملاهى بدر “الذى اقامته القوات المسلحة بالسويس” وهقول للاولاد يسلموا على عساكر الجيش عشان هما اللي بيحرسونا.