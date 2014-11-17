قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين إنه تم بيع 15 ألف كراسة شروط لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط حتى الآن وذلك في أول وثاني أيام عرض المشروع للمواطنين.

وأكد المصدر أنه تم أمس بيع 14450 كراسة شروط، فيما تم بيع 550 كراسة شروط اليوم حتى الآن، حيث يبلغ قيمة شراء الكراسة 200 جنيه.

جدير بالذكر أنه تم أمس فتح باب سحب كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط في كافة فروع بنك التعمير والإسكان التي شهدت أمس إقبالا كبيرا من المواطنين.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط “30 ألف وحدة سكنية” يشمل 8 مدن جديدة وهى “القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدينة بدر ودمياط الجديدة والشروق والعبور والسادات والعاشر من رمضان”.