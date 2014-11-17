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بدء تطوير قرية “الحربياب” بأسوان بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه

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بدء تطوير قرية “الحربياب” بأسوان بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه بدء تطوير قرية “الحربياب” بأسوان بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه

محافظة اسوان

بدء تطوير قرية الحربياب بدراو بأسوان بتكلفة 2مليون و300 الف جنيه ، قال ناجح مصطفى رئيس مجلس مدينة دراو انه هناك خطة لتطوير القرى التابعة لمركز ومدينة دراو وانه سيبدأ العمل بتطوير قرية الحربياب برصف الطريق الرئيسي داخل الجزيرة بطول كيلو متر وبتكلفة 700 ألف جنيه.

و إنشاء خزان علوي لمياه الشرب لتوفير تدفق المياه بشكل مستمر لأهالي الحربياب وذلك علي مساحة 50 م2 وبطاقة 20م3 يومياً وبتكلفة تصل إلي 600 ألف جنيه دعماً من مشروع الصندوق الاجتماعي .

وبالتوازي جاري العمل في إنشاء تكاسي جديدة بطول 35 متر لاستكمال حماية جوانب النيل بجزيرة الحربياب من النحر ، والتي تم تكسيتها بطول ألف متر بتكلفة مليون جنيه مما يساهم في حماية الثروة الزراعية بالجزيرة والتي تضم العديد من المحاصيل مثل النخيل والمانجو بمساحة تصل لأكثر من 100 فدان.

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