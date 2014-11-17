" تنمية " و " طيران الإمارات " ينظمان 5 أيام لتوظيف المواطنين

نظمت هيئة تنمية و توظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية " خمسة أيام مفتوحة للتوظيف بالتعاون مع " طيران الإمارات ".

وأكدت نورة البدور مدير قطاع التوظيف بالتكليف في هيئة " تنمية ".. أن الهيئة نظمت خمسة أيام مفتوحة للتوظيف في مكتبها الرئيسي في دبي..لسد / 40 / شاغرا في طيران الإمارات من خلال شاغر " خدمة العملاء " .. مشيرة إلى أنه حضر المقابلات قرابة / 200 / باحث عن عمل و من المسجلين في قاعدة البيانات في الهيئة .

> ونوهت بأن التوظيف مقتصر على إمارة دبي من خلال العمل في مطارات الإمارة.

وأوضحت البدور أن مؤسسة طيران الإمارات ونظرا للتوسع في خدماتها وأسطولها بحاجة إلى توظيف عدد من المواطنين في كثير من الوظائف و منها وظيفة خدمة العملاء والتي تركز عليها الهيئة خلال اللقاء المفتوح..مؤكدة أن من أهم الشروط فيمن يتقدم لوظيفة خدمة العملاء في طيران الإمارات إتقان اللغة الإنجليزية ومهارة التواصل مع الآخرين والاستعداد للعمل بنظام الورديات.

وأشارت البدور إلى أن الهيئة عملت على التواصل مع الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم متطلبات الوظيفة التي تعتمد على نظام المناوبة لغرض دعوتهم لحضور أيام التوظيف و تشمل متطلبات الوظائف المطلوبة أن يكون شاغلوها من الحاصلين على شهادة الثانوية إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية.

وأفادت البدور أن هذه الأيام تعكس حرص الهيئة على استمرار الشراكة مع مجموعة طيران الإمارات وتزويدها بالباحثين عن العمل لشغل كافة الوظائف المطلوبة من قبل المجموعة.

من جهتهم أعرب الباحثون عن عمل عن بثقتهم في هيئة تنمية من خلال ما تقدمه من خدمات في مجال التوظيف حيث تتيح هذه الأيام المفتوحة فرصة التواصل مع أصحاب العمل والحصول على الوظيفة المناسبة..وهذا ما تسعى إليه هيئة تنمية و يسعى له جميع الباحثون عن عمل..إضافة إلى زيادة الاحتاك بأصحاب العمل والذي من شأنه خلق ثقافة المقابلة والمحاورة وكيفية صياغة السيرة الذاتية التي تلعق دورا مهما ورئيسيا في اجتياز المقابلة الوظيفية بنجاح.

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