“الصحة” : تزويد المطارات بـ 40 جهاز ماسح حرارى ولوحات توعية عن “الايبولا”

اعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان عن تزويد المطارات بعدد 40 جهاز ماسح حراري ، و 211 جهاز قياس درجات الحرارة عن بعد ، كما تم توفير بوسترات توعية عن الايبولا بجميع المطارات الدولية، توفير مطويات عن الايبولا باللغات العربية والانجليزية والفرنسية يتم توزيعها على المسافرين والقادمين من الدول المضارة من وباء الايبولا.

وأكد فى تصريحات صحفية صباح اليوم على هامش مؤتمر ” منع انتشار الأمراض بين المطارات ” الذى عقدته وزارة الطيران المدني على استعداد الوزارة المستمر لمواجهة فيروس إيبولا ، مشيرا الى ان الوزارة تراقب الوضع الوبائي العالمي عن كثب وتقيم المخاطر المحتملة ، كما تم وضع خطة كاملة بشأن التأهب لترصد مرض الإيبولا والإستجابة له ، وتوعية المواطنين وأعضاء الفريق الصحى بالفيروس. ، اضافة الى التفعيل الفوري للبروتوكولات المعنية بالإستجابة

وقال ان الوزارة وضعت خطة شاملة لرصد حالات إشتباه الإصابة بمرض فيروس الإيبولا من الدول التي ظهر بها المرض حال قدموهم الى جمهورية مصر العربية ، مؤكدا على إتخاذ التدابير الصحية اللازمة لمنع دخول المرض عبر المطارات الدولية والموانئ البحرية والمعابر البرية الرئيسية وبخاصة المطارات الدولية ، حيث إنها تعد أسرع وسائل النقل للأفراد في العالم ، عن طريق مناظرة الركاب وعزل الحالات المشتبهة والإكتشاف المبكر للحالات المصابة . اضافة الى ذلك تم رفع درجة الاستعداد في جميع منافذ الدخول بإعداد وتوفير الإمكانيات البشرية والتجهيزات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوي لمواجهة الطوارئ الخاصة بإنتشار مرض فيروس الإيبولا. ، ورفع وعي العاملين بالحجر الصحي بالمطارات الدولية الرئيسية والجهات المعاونة بكل المعلومات والإجراءات اللازمة عن فيروس الإيبولا وكيفية التعامل مع الحالات القادمة

. الجدير بالذكر ان الدول الأكثر إصابة في غرب إفريقيا والعالم هي غينيا ، سيراليون ، ليبيريا ، دولة الكونغو الديموقراطية التى ظهرت بها إصابة منفصلة في ذات التوقيت تقريبا ، كما ان هناك بعض الدول إنتقل إليها المرض كحالات فردية مثل الولايات المتحدة ، أسبانيا ، مالي ، وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس إيبولا في العالم حتي الآن أكثر من 14 ألف شخص ، توفى منهم حوالي 5 الاف شخص.