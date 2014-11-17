حالتا وفاة في مكة نتيجة الأمطار الغزيرة

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة، غرب السعودية، أن الأمطار الغزيرة، التي هطلت طوال، الأحد، تسببت في مقتل شخصين.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، في بيان، إن «محافظة جدة شهدت أمطارا تراوحت نسبتها ما بين متوسطة إلى غزيرة تركزت على جنوب وشرق وشمال المحافظة، تلقت خلالها غرفة العمليات 1515 اتصالا بين التماسات كهربائية، وسقوط أشجار ولوحات إعلانية وصعق كهربائي وتجمعات مياه».

وأوضح سرحان أنه «نتج عن تلك الحوادث حالة وفاة نتيجة صعق كهربائي في محافظة جدة، وحالة وفاة نتيجة سقوط لوحة من على بناية في مكة المكرمة وإصابة شخصين، بينما تم إنقاذ 41 محتجزا وعشر مركبات»، مشيرا إلى أن «فرق الإنقاذ تتعامل مع عمليات إنقاذ في محافظة الجموم وبحرة نتيجة سيل منقول باتجاه طريق جدة القديم».

وقال :«فرق الدفاع المدني أعدت الفرق الميدانية وفرق التأهب وتفعيل دور غرف التنسيق في الإدارات للتنسيق لأي طارئ».



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