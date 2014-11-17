فيل ثائر جنسيا يقتل مدربه ويفر بسائحين في تايلاند

أفادت تقارير، الإثنين، بأن فيلا قتل مدربه في تايلاند، وفر إلى الغابة حاملا على ظهره سائحين اثنين.

وأفاد التليفزيون المحلي بأن ذكر الفيل الضخم كان في جولة روتينية في إقليم فانج نجا السياحي، 500 كيلومتر جنوب بانكوك، عندما وقع الحادث، الأحد، وبعد أن انتابته حالة هياج جنسي، دهس الفيل مدربه حتى الموت قبل أن يركض إلى الغابة حاملا على ظهره سائحين روسيين، وعثر المسؤولون بعد ذلك على الفيل على بعد ثلاثة كيلومترات، وعلى ظهره السائحين.

وحسب مصادر، تمكن السائحان في النهاية من القفز من فوق ظهر الفيل بعداطلاق سهم به مخدر عليه لتهدئته.

وقال مؤسس جمعية أصدقاء الحياة البرية في تايلاند، إدوين ويكس: «ذكور الفيلة تكون خطيرة للغاية، وهى في حالة هياج جنسي، وبالتالى لا ينبغي استخدامها في الجولات السياحية»، وأشار إلى أن السائحين يمتطون ظهور الفيلة على مسؤوليتهم الشخصية، مما يعنى انه نادرا ما يتم معاقبة المنتجعات السياحية على مثل هذه الحوادث.