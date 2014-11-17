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مذيع يرتدى نفس البدلة لمدة عام لرفض تقييم المذيعات حسب المظهر

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مذيع يرتدى نفس البدلة لمدة عام لرفض تقييم المذيعات حسب المظهر مذيع يرتدى نفس البدلة لمدة عام لرفض تقييم المذيعات حسب المظهر

المذيع الاسترالى كارل ستيفانوفيتش وزميلته ليسا ويلكنسون

كشف مذيع أسترالي عن قيامه بارتداء نفس البدلة يوميًا على مدار عام كامل في برنامجه، بغية تسليط الضوء على التقييم غير العادل لزميلاته من المذيعات المعتمد أساسًا على المظهر، بحسب رأيه.

وفي حوار مع مجموعة “فايرفاكس ميديا”، قال المذيع كارل ستيفانوفيتش، الذي كان يكتفي بتغيير ربطة العنق فقط، “لم يلاحظ أحد الأمر، لم يهتم أحد”، حسبما ذكر موقع تليفزيون «المستقبل» اللبنانية.

وأضاف: “يتم تقييمي وفق عدة عناصر مثل كيفية إجرائي للمقابلات، وحس الدعابة، ويتركز الأمر في الأساس حول كيفية قيامي بمهام عملي، فيما يتم تقييم المذيعات وفقًا لما يرتدونه أو بحسب تسريحة الشعر”.

ويقدم كارل في الوقت الحالي البرنامج الصباحي “Today” على شبكة “ناين”، بالمشاركة مع زميلته ليسا ويلكنسون، التي كانت على علم بتجربة زميلها.

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