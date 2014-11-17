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ميشال كافاندو رئيسا لبوركينا فاسو لفترة انتقالية

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ميشال كافاندو رئيسا لبوركينا فاسو لفترة انتقالية ميشال كافاندو رئيسا لبوركينا فاسو لفترة انتقالية

ميشال كافاندو

انتخب ليلة الاثنين 17 نوفمبر، الدبلوماسي ميشال كافاندو، رئيسًا لبوركينا فاسو لفترة انتقالية حتى نوفمبر الثاني 2015، موعد إجراء انتخابات في البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السفير البابوي إنياس ساندويدي، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في الهيئة التي اختارت كافاندو أن انتخاب الأخير تم بالإجماع.

تجدر الإشارة إلى أن كافاندو (72 عاما) كان يشغل منصب سفير فولتا العليا (الاسم القديم للبلاد قبل أن تصبح بوركينا فاسو) لدى الأمم المتحدة خلال فترتين ( 1981-1982 و1998-2011).

واختارت الهيئة، التي تضم 32 ممثلا عن الجيش والمدنيين، كافاندو من بين ثلاثة مرشحين، بينهم الوزيرة السابقة جوزفين ويدراوغو والصحافي شريف سي.

وكانت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين في بوركينا فاسو أعلنوا الأحد 9 نوفمبر الاتفاق على خطة لتعيين سلطة انتقالية تتولى الحكم لحين إجراء انتخابات.

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