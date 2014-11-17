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ضبط 12 ألف قرص مخدر بحوزة صيدلي وتاجر أقمشة وحدث بأسيوط

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ضبط 12 ألف قرص مخدر بحوزة صيدلي وتاجر أقمشة وحدث بأسيوط ضبط 12 ألف قرص مخدر بحوزة صيدلي وتاجر أقمشة وحدث بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط من القبض على صيدلى، وتاجر أقمشة، وطالب، وبحوزة أحدهم سلاح نارى وعدد من الطلقات بقصد اﻹتجار.

كان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن قوات إدارة قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط “هاني . ج . ت” -40 سنه- تاجر أقمشة، وبحوزته مسدس ماركة برتا و4 طلقات ومقيم شارع نفرتارى دائرة قسم أول أسيوط ، و”أمجد . ع . ش” -12 سنه- طالب، ومقيم شارع رياض دائرة قسم ثان أسيوط ، و”أندروا . ر . ل” -25 سنه- صيدلي حر، ومقيم شارع مصطفى كامل دائرة قسم أول أسيوط، وبحوزتهم 12300 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الإتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ اللازم لحين العرض على النيابة العامة.

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