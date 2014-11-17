تجديد حبس شاب وفتاة في واقعة سرقة نصف مليون جنيه من رجل أعمال بالغردقة

قررت دائرة الاستئناف العالي بمحكمة الغردقة ، تجديد حبس شاب وفتاة 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، في واقعة قيامهما بسرقة 500 الف جنيه من صاحب شركة صرافة بالغردقة عن طريق تحطيم زجاج سيارته أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمنطقة الكوثر السياحية ، وذلك بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة .

وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار طه الجوهري مدير النيابة ، أن أجهزة الأمن بالبحر الاحمر ، قامت بمطاردة المتهمين نحو ساعة كاملة إمتدت لنحو 60 كيلو متر علي الطريق الساحلي الغردقة رأس غارب ، من كشف غموض حادث سرقة نصف مليون جنيه من سيارة رجل اعمال صاحب شركة صرافة بعد قيام المتهمين بتحطيم زجاج سيارته واستقلال سيارة ملاكي والهروب من الغردقة ، حيث تم رصد المتهمين من اجهزة الامن بعد ادلاء المجني عليه باوصاف السيارة وتم القبض علي المتهمين وبحوزتهما المبلغ المسروق ، وتبين انهما شاب وفتاه من منطقتي فيصل والبساتين وتم اقتياد المتهمين لقسم الغردقة وتحرير محضر بالواقعة .