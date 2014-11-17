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تجديد حبس شاب وفتاة في واقعة سرقة نصف مليون جنيه من رجل أعمال بالغردقة

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تجديد حبس شاب وفتاة في واقعة سرقة نصف مليون جنيه من رجل أعمال بالغردقة تجديد حبس شاب وفتاة في واقعة سرقة نصف مليون جنيه من رجل أعمال بالغردقة

أرشيفية

قررت دائرة الاستئناف العالي بمحكمة الغردقة ، تجديد حبس شاب وفتاة 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، في واقعة قيامهما بسرقة 500 الف جنيه من صاحب شركة صرافة بالغردقة عن طريق تحطيم زجاج سيارته أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمنطقة الكوثر السياحية ، وذلك بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة .

وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار طه الجوهري مدير النيابة ، أن أجهزة الأمن بالبحر الاحمر ، قامت بمطاردة المتهمين نحو ساعة كاملة إمتدت لنحو 60 كيلو متر علي الطريق الساحلي الغردقة رأس غارب ، من كشف غموض حادث سرقة نصف مليون جنيه من سيارة رجل اعمال صاحب شركة صرافة بعد قيام المتهمين بتحطيم زجاج سيارته واستقلال سيارة ملاكي والهروب من الغردقة ، حيث تم رصد المتهمين من اجهزة الامن بعد ادلاء المجني عليه باوصاف السيارة وتم القبض علي المتهمين وبحوزتهما المبلغ المسروق ، وتبين انهما شاب وفتاه من منطقتي فيصل والبساتين وتم اقتياد المتهمين لقسم الغردقة وتحرير محضر بالواقعة .

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